Girişlerde her hafta 8 bin maske dağıtımı

Kovid-19 salgını nedeniyle Çiğli’de kurulan pazaryerlerinde en üst seviyede tedbir alınmasını sağlayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Yenimahalle pazaryerini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşa, alınan yeni tedbirler ile ilgili bilgilendirme ve uyarılarda bulunan Gümrükçü, “Tüm pazar yerlerimizin giriş ve çıkışlarında maske kontrolü yapıyoruz. Maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıyoruz. Gerekli hijyen kurallarının sağlanması için esnaflarımıza da maske ve eldiven dağıtıyoruz. Yalnızca pazar yerlerinde haftada 7-8 bin civarı maske dağıtıyoruz. Her yeni karar sonrası gerek pazar esnafımızı gerekse vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Halkımızdan tek beklentimiz, alınan tedbirlere uymaları” dedi.