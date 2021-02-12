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    HaberlerEge Haberleri Göçmenlerle el ele
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    12.02.2021 - 07:00 |

    Göçmenlerle el ele

    Burhaniye Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Süleyman Eruzunlar ile İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Abdullah Gül, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’i ziyaret etti.

    Göçmenlerle el ele

    Burhaniye Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Süleyman Eruzunlar ile İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Abdullah Gül, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’i ziyaret etti. Rumeli ve Balkan coğrafyasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Deveciler, “Umarım pandemi kısa sürede biter, birlikte güzel işler üretiriz” dedi.

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