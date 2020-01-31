Gökçeköy’ün parkları A’dan Z’ye yenilendi

Saruhanlı Belediyesi, Gökçeköy’deki çocuk oyun parklarını yeniledi. İlçenin dört bir yanında yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Zeki Bilgin, bir yandan yarım kalan projelerin devam ettiğini, bir yandan eski yapı ve tesisleri yenilediklerini ifade etti. Başkan Bilgin, “Parkların içindeki çocuk oyun gruplarını yeniledik. Kamelya ve yeni oturma alanları kurduk” dedi.