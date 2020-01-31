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    HaberlerEge Haberleri Gökçeköy’ün parkları A’dan Z’ye yenilendi
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    31.01.2020 - 07:00 |

    Gökçeköy’ün parkları A’dan Z’ye yenilendi

    Saruhanlı Belediyesi, Gökçeköy’deki çocuk oyun parklarını yeniledi.

    Gökçeköy’ün parkları A’dan Z’ye yenilendi

    Saruhanlı Belediyesi, Gökçeköy’deki çocuk oyun parklarını yeniledi. İlçenin dört bir yanında yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Zeki Bilgin, bir yandan yarım kalan projelerin devam ettiğini, bir yandan eski yapı ve tesisleri yenilediklerini ifade etti. Başkan Bilgin, “Parkların içindeki çocuk oyun gruplarını yeniledik. Kamelya ve yeni oturma alanları kurduk” dedi.

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