Gökdere Mahallesi’ne sahiplendirme merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte sahipsiz, yaralı, engelli, hasta ya da bakıma muhtaç hayvanları yalnız bırakmıyor. Yardım eli uzatmak için oluşturulan ‘Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi’ son bir yılda sağlık sorunu yaşayan 12 bine yakın can dostu tedavi etti. Işıkkent ve Seyrek köpek bakımevleri sahipsiz hayvanlara yuva oldu. ‘Satın alma sahiplen’ sloganıyla binin üzerinde kedi ve köpeğe yeni yuva bulundu. 200 ton mama dağıtıldı. Büyükşehir, ayrıca Bornova Gökdere Mahallesi’nde Avrupa standartlarında köpek rehabilitasyon ve sahiplendirme merkezi kuruyor. 20.6 milyon liraya mal olacak merkez, temmuz ayında tamamlanacak.