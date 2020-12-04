“Gökova’ya dokunmayın”

Gökova Körfezi’nde sit statülerinin değiştirilip, imar planlarının revize edilmesine Muğla Büyükşehir Başkanı Osman Gürün itiraz etti. Planların iptali için hukuki süreci başlattıklarını belirten Gürün, “Gökova Körfezi’nde yapılmak istenen değişikliklere karşı her türlü mücadelemizi sürdürüyoruz. Akyaka, özel çevre koruma bölgesinde yer alıyor. Doğal ve ekolojik yapısıyla korunması gereken özellikli kentsel alanlarımızdan biri. Özel proje alanları, yat limanı, 154 hektar alanın yeniden planlanması gibi ucu açık bir planlama yapılmış. Yat limanı denilerek hangi büyüklükte bir limanın düşünüldüğü belli değil. Bu yatların bağlanacağı alanın bir doğa harikası olan Kadın Azmağı’na vereceği zararın hesaba katılmadığını görmekteyiz” dedi.