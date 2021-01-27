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    HaberlerEge Haberleri Gölcük için güçbirliği
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    27.01.2021 - 00:04 |

    Gölcük için güçbirliği

    Ödemiş’in Gölcük Yaylası’nda inşaat çalışmalarının durması sonrası sözleşmenin iptal edildiği Gölcük Otel’in yeniden turizme kazandırılması için İzmir Büyükşehir ve Ödemiş Belediyesi el ele verdi.

    Gölcük için güçbirliği

    Başkan Tunç Soyer’in ziyaretinde otel inşaatındaki son durumu masaya yatırdıklarını ifade eden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “74 odaya sahip olacak bu önemli konaklama tesisinin tamamlanması turizm hedeflerimiz açısından çok önemli. Ardından da yanında Gölcük Göl Kenarı 3. Etap Rekreasyon Projesi’ni hayata geçireceğiz. Prenses Otel’e kadar olan bölgedeki sahil şeridi bölgenin yapısına uygun şekilde yeniden düzenlenecek” dedi.

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