Gölcük için güçbirliği

Başkan Tunç Soyer’in ziyaretinde otel inşaatındaki son durumu masaya yatırdıklarını ifade eden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “74 odaya sahip olacak bu önemli konaklama tesisinin tamamlanması turizm hedeflerimiz açısından çok önemli. Ardından da yanında Gölcük Göl Kenarı 3. Etap Rekreasyon Projesi’ni hayata geçireceğiz. Prenses Otel’e kadar olan bölgedeki sahil şeridi bölgenin yapısına uygun şekilde yeniden düzenlenecek” dedi.