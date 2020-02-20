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    HaberlerEge Haberleri Gönülden Gönüle üç gün kermes!
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    20.02.2020 - 07:00 |

    Gönülden Gönüle üç gün kermes!

    Narlıdere Kaymakamı Süleyman Hurrem Aksoy’un öncülüğünde, İlçe Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı koordinatörlüğünde yürütülen “Gönülden Gönül’e Narlıdere” projesi kapsamında üç gün süren kermes düzenlendi.

    Gönülden Gönüle üç gün kermes!

    Narlıdere Kaymakamı Süleyman Hurrem Aksoy’un öncülüğünde, İlçe Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı koordinatörlüğünde yürütülen “Gönülden Gönül’e Narlıdere” projesi kapsamında üç gün süren kermes düzenlendi. Kaymakam Aksoy, “Amacımız insanlar arasında gönül köprüleri kurmak. Projemize herkesi destek olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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