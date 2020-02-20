20.02.2020 - 07:00 |
Gönülden Gönüle üç gün kermes!
Narlıdere Kaymakamı Süleyman Hurrem Aksoy’un öncülüğünde, İlçe Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı koordinatörlüğünde yürütülen “Gönülden Gönül’e Narlıdere” projesi kapsamında üç gün süren kermes düzenlendi.
Narlıdere Kaymakamı Süleyman Hurrem Aksoy’un öncülüğünde, İlçe Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı koordinatörlüğünde yürütülen “Gönülden Gönül’e Narlıdere” projesi kapsamında üç gün süren kermes düzenlendi. Kaymakam Aksoy, “Amacımız insanlar arasında gönül köprüleri kurmak. Projemize herkesi destek olmaya davet ediyorum” diye konuştu.
Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu olduTokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.