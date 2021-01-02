Gönüllere dokunacak

İzmirli akademisyen ses sanatçısı, Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun şefi Yalçın Öztüfekçi, bu ay tüm dijital platformlarda yayınlanacak ‘Mum Gibi’ şarkısının klibini Alaçatı’nın tarihi taş evlerinden birisi olan butik otele dönüştürülen Beyaz Han’da çekti. Projenin prodüktörlüğünü Ahmet Gülümser, yönetmenliğini Ozan Gülümser ve yardımcı yönetmenliğini de Gizem Akın üstlendi. Söz ve müziği Kerem Şirin’e ait şarkının klibinde Öztüfekçi, eşi Begümhan ile kamera karşısına geçti. Tatlı bir heyecan duyduğunu belirten Öztüfekçi, “Gönüllere dokunacağımızı düşünüyoruz” dedi.