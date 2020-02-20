Gönülleri ısıttılar...

Konak Belediyesi’nin Halilrıfatpaşa semtindeki Ziya Zişan Saadet Aytulun İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi kursiyerleri, emeği sevgiye dönüştürdü. Eğitmen Keriman Şengünler gözetiminde örgü örmeyi öğrenen 50 kişilik sınıf, hayırseverler tarafından merkeze bağışlanan yünlerden yüzlerce diz battaniyesi, patik ve çorap ördü. El emeği göz nuru örgüler ile İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’nden Nevvar Salih İşgören Huzurevi’ne sevgi köprüsü kuruldu. Örgü sınıfı kursiyerleri ördükleri yumuşacık battaniyeleri, çorap ve patikleri özenle paketledi, huzurevi sakinlerine sürpriz yaptı. Çınarlar, hem kışı sıcacık geçirmenin hem de hatırlanmış olmanın mutluluğunu yaşadı.