20.02.2020 - 07:00 |
Gönülleri ısıttılar...
Konak Belediyesi’nin Halilrıfatpaşa semtindeki Ziya Zişan Saadet Aytulun İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi kursiyerleri, emeği sevgiye dönüştürdü.
Konak Belediyesi’nin Halilrıfatpaşa semtindeki Ziya Zişan Saadet Aytulun İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi kursiyerleri, emeği sevgiye dönüştürdü. Eğitmen Keriman Şengünler gözetiminde örgü örmeyi öğrenen 50 kişilik sınıf, hayırseverler tarafından merkeze bağışlanan yünlerden yüzlerce diz battaniyesi, patik ve çorap ördü. El emeği göz nuru örgüler ile İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’nden Nevvar Salih İşgören Huzurevi’ne sevgi köprüsü kuruldu. Örgü sınıfı kursiyerleri ördükleri yumuşacık battaniyeleri, çorap ve patikleri özenle paketledi, huzurevi sakinlerine sürpriz yaptı. Çınarlar, hem kışı sıcacık geçirmenin hem de hatırlanmış olmanın mutluluğunu yaşadı.
Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu olduTokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.