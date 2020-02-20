BİST119.1960EURO6,57-0,07USD6,090,01ALTIN315,020,73
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Gönülleri ısıttılar...
    ABONE OL
    20.02.2020 - 07:00 |

    Gönülleri ısıttılar...

    Konak Belediyesi’nin Halilrıfatpaşa semtindeki Ziya Zişan Saadet Aytulun İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi kursiyerleri, emeği sevgiye dönüştürdü.

    Gönülleri ısıttılar...

    Konak Belediyesi’nin Halilrıfatpaşa semtindeki Ziya Zişan Saadet Aytulun İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi kursiyerleri, emeği sevgiye dönüştürdü. Eğitmen Keriman Şengünler gözetiminde örgü örmeyi öğrenen 50 kişilik sınıf, hayırseverler tarafından merkeze bağışlanan yünlerden yüzlerce diz battaniyesi, patik ve çorap ördü. El emeği göz nuru örgüler ile İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’nden Nevvar Salih İşgören Huzurevi’ne sevgi köprüsü kuruldu. Örgü sınıfı kursiyerleri ördükleri yumuşacık battaniyeleri, çorap ve patikleri özenle paketledi, huzurevi sakinlerine sürpriz yaptı. Çınarlar, hem kışı sıcacık geçirmenin hem de hatırlanmış olmanın mutluluğunu yaşadı.

    Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
    daha fazla video için
    Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu olduTokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TOKİ kura çekiliş tarihleri şehir şehir açıklandı! 2020 TOKİ kuraları hangi ilde hangi tarihte çekilecek?

    TOKİ kura çekiliş tarihleri şehir şehir açıklandı! 2020 TOKİ kuraları hangi ilde hangi tarihte çekilecek?

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    75 aile hapishanede yatıyor!

    75 aile hapishanede yatıyor!

    İşte konaklama vergisi detayları

    İşte konaklama vergisi detayları

    Sıradaki Haber