Gönüllü gençlerden ‘biz evdeyiz’ çağrısı

Ege Üniversitesi kampüsünde gönüllü öğretim üyelerinin katkısıyla başlatılan ve 60 yaş üstü vatandaşların toplumla bütünleşmesi için oluşturulan Tazelenme Üniversitesi, faaliyetlerini internet ortamında sürdürme kararı aldı. Kampanya kapsamında, Instagram üzerindeki “bizevdeyizz” hesabından paylaşımlar yapılmaya başlandı. Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, evde kaldıkları süre içinde yaptıkları yemekleri, egzersizleri buradan paylaşıyor, yaşıtlarına “evde kalmaları” çağrısında bulunuyor. Fotoğraf ve videolarda, ileri yaşlı bireylerin turşu kurdukları, yoga veya müzik yaptıkları görülüyor, evde sıkılmadan zaman geçirmenin yolları anlatılıyor. Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü Yürütücüsü İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Sevnaz Şahin, “Çok heyecan duyduğumuz bir çalışma yaptık. Diyoruz ki gelin birbirimize videolarla, fotoğraflarla misafir olalım, yalnızlığımıza arkadaş olalım” dedi.



