BİST98.8420.00EURO7.690.07USD7.050.09ALTIN385.850.61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Gönüllü kan bankası
    ABONE OL
    05.05.2020 - 07:00 | | BURHAN CEYHAN DHA

    Gönüllü kan bankası

    İncirliova’da yaşayan, defterinde 5 bin kişinin kan grubu ve telefon numarası bulunan Ümit Yaşar, ihtiyacı olan hastalarla bağışçıları buluşturuyor, bu zor günlerde herkesi destek olmaya davet ediyor

    Gönüllü kan bankası

    Ön büro elamanı olarak taşeron firmaya bağlı çalıştığı İncirliova Belediyesi’nden 3 yıl önce sağlık sorunu nedeniyle malulen emekli olan Ümit Yaşar, 17 yıldan beri kan ihtiyacı olanlara yardımcı oluyor. 2003 yılında, belediye hoparlöründen bir hasta için zor bulunan A Rh negatif grubu kana ihtiyaç olduğu anonsu yapıldığını duyup, yardıma koşan Yaşar, kendisinden başka kimsenin kan bağışı yapmak için gelmediğini görünce şaşırdı. Yaşar, belediye görevlilerin yönlendirmesiyle Aydın Devlet Hastanesi’ne giderek yaşlı bir kadına kan verdi. O günden sonra kendisini gönüllü kan bankası olarak tanıtan Yaşar, kan ihtiyacı olan hastalarla bağışta bulunmak isteyenleri buluşturmaya başladı.

    Anonsla karar verdi

    Defterinde 5 bin kişinin kan grubu ve telefon numarası bulunan Yaşar, 17 yılda birçok kişinin hayatını kurtardı. “Benim işim buluşturmak” diyen Ümit Yaşar, “Hastalara hiçbir maddi, manevi talepte bulunmadan ihtiyacı olan kanın temin edilmesine aracılık yapıyorum. Aydın ve ilçeleri dışında komşu illerdeki hastanelerde yatan hastaların da ihtiyacı olan kanı bulmasına yardımcı oluyorum” dedi. 17 yıl önce belediyenin anonsu üzerine hastaneye gidip kan bağışında bulunduğu yaşlı kadın ve yakınlarının mutluğunu görünce bu işi yapmaya karar verdiğini anlatan Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:
    “Defterde 5 bin kişinin kan grubu listesi var. 17 ilçe, bir milyonun üzerinde nüfusu olan Aydın’da ve Muğla, Denizli ile İzmir’deki tüm hastanelere kan ve trombosit konusunda insanlara yardımcı oluyorum. Türk halkı olarak, koronavirüs salgının nedeniyle birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde herkesi duyarlı olmaya olup, plazma tedavisi görecek hastalar için trombosit vermeye davet ediyorum.”

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.
    daha fazla video için
    Yıldız Tilbe canlı yayında komşularına konser verdiŞarkıcı Yıldız Tilbe, Instagram'dan yaptığı canlı yayın sırasında komşularına şarkı söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS nedir, ne zaman? YKS tarihi son durum 2020

    YKS nedir, ne zaman? YKS tarihi son durum 2020

    Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

    Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

    Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

    Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

    Doktordan doktora tatlı

    Doktordan doktora tatlı

    Sıradaki Haber