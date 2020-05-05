Ön büro elamanı olarak taşeron firmaya bağlı çalıştığı İncirliova Belediyesi’nden 3 yıl önce sağlık sorunu nedeniyle malulen emekli olan Ümit Yaşar, 17 yıldan beri kan ihtiyacı olanlara yardımcı oluyor. 2003 yılında, belediye hoparlöründen bir hasta için zor bulunan A Rh negatif grubu kana ihtiyaç olduğu anonsu yapıldığını duyup, yardıma koşan Yaşar, kendisinden başka kimsenin kan bağışı yapmak için gelmediğini görünce şaşırdı. Yaşar, belediye görevlilerin yönlendirmesiyle Aydın Devlet Hastanesi’ne giderek yaşlı bir kadına kan verdi. O günden sonra kendisini gönüllü kan bankası olarak tanıtan Yaşar, kan ihtiyacı olan hastalarla bağışta bulunmak isteyenleri buluşturmaya başladı.

Anonsla karar verdi

Defterinde 5 bin kişinin kan grubu ve telefon numarası bulunan Yaşar, 17 yılda birçok kişinin hayatını kurtardı. “Benim işim buluşturmak” diyen Ümit Yaşar, “Hastalara hiçbir maddi, manevi talepte bulunmadan ihtiyacı olan kanın temin edilmesine aracılık yapıyorum. Aydın ve ilçeleri dışında komşu illerdeki hastanelerde yatan hastaların da ihtiyacı olan kanı bulmasına yardımcı oluyorum” dedi. 17 yıl önce belediyenin anonsu üzerine hastaneye gidip kan bağışında bulunduğu yaşlı kadın ve yakınlarının mutluğunu görünce bu işi yapmaya karar verdiğini anlatan Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Defterde 5 bin kişinin kan grubu listesi var. 17 ilçe, bir milyonun üzerinde nüfusu olan Aydın’da ve Muğla, Denizli ile İzmir’deki tüm hastanelere kan ve trombosit konusunda insanlara yardımcı oluyorum. Türk halkı olarak, koronavirüs salgının nedeniyle birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde herkesi duyarlı olmaya olup, plazma tedavisi görecek hastalar için trombosit vermeye davet ediyorum.”