Gönüllülerden Milas okullarına destek

İzmirli lise öğrencisi Lara Nur Özen’in girişimleri; Milas Kaymakamlığı, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eczacıbaşı Profesyonel’in katkılarıyla başlatılan ‘Okulum Seninleyim’ kampanyasıyla, eğitimin Kovid-19 salgınından etkilenmemesi için öğretmen ve öğrencilere temizlik maddeleri dağıtılıyor.

Okula başlayan ihtiyaç sahibi öğrenciler için birşeyler yapmak istediğini ve bu nedenle okulumseninleyim.com’u yardımseverlerin hizmetine sunduğunu belirten İzmir Amerikan Koleji Lise üçüncü sınıf öğrencisi Özen, “Kampanyanın amacı Milas’ın farklı köylerinde, ihtiyacı olan okullara sabun, dezenfektan, maske gibi çeşitli hijyen ürünlerini ulaştırmak. 15 köy okuluna ulaştık. Ürünler okullarımızın ihtiyaçlarına göre belirlendi, fiyatlar da Eczacıbaşı Profesyonel’den özel olarak indirimli. Kampanyanın Muğla, Ege ve sonrasında tüm ülkemize yayılacak bir hareket olmasını ve daha çok kişiye ulaşmasını diliyorum” dedi.