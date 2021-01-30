Gönüllülere teşekkür etti

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu, Sengel Hayvan Barınağı’nın gönüllü çalışanları Mina Athan, Seray Bozhüyük, Hande Güleşgen’e teşekkür belgelerini ve gönüllü kartlarını verdi, ayrıca Şair Şarkılar online konser bileti de hediye etti.

Başkan Sengel, barınak gönüllülerinin yapmış olduğu özverili çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Barınak gönüllülerinden Mina Athan, “İçim rahat eve döndüğüm için mutlu oluyorum” dedi. Seray Bozhüyük ise, evinde 10 kedisi, 7 köpeği olduğunu, sokak hayvanları için de bir şey yapmak istediğini söyledi. Hande Güleşgen de “Daha fazla gönüllüye ulaşmak için çok çabalıyoruz” şeklinde konuştu.