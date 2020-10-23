Görkemli kapanış

Türk ve Balkan sinemasının usta isimlerini ve 100 üzerinde dev yapımlarını bir hafta boyunca Buca’da sinemaseverlerle buluşturan 6. Balkan Panorama Film Festivali, Sarı Şemsiye Ödül Töreni’yle kapanış yaptı. 4 kategoride 20 filmin yarıştığı festivalde Aydede, Uzun Hikayeler, Yağmur Olup Şehre Düşüyorum ve Gökkuşağı filmleri ödüle layık görüldü. Ödül töreninde konuşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Harika yapımları, harika sanatçıları tanıdık. Ancak

daha önce de söylediğim gibi 500 bin nüfuslu Buca’mızda maalesef bir sinema salonumuz yok. İnşallah çok kısa zamanda Buca’mızı özlediğimiz fiziki mekanlara kavuşturacağız. Pandemi son bulduğunda çok daha coşkulu festivaller gerçekleştireceğiz” dedi. Balkan Panorama Film Festivali Kurucusu ve Direktörü Sali Saliji Sallini, sanata verdiği destek için Başkan Kılıç’a teşekkür etti, Buca Belediyesi bizleri gördü, umarım Kültür Bakanlığı da bizleri bir sonraki festivalimizde görür” diye konuştu. Kapanış gecesine usta yönetmenler Derviş Zaim, Mustafa Mustafic, yapımcılar Murat Düzgünoğlu, Mehmet Güleryüz, BPFF Jüri Üyeleri, oyuncular Rıza Akın ve Onur Dilber de katıldı.