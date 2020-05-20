ATATÜK’ÜN Samsun’a ayak basarak Milli Mücadele’yi başlattığı 19 Mayıs 1919’un 101. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Bodrum’da adeta görsel şölen yaşandı. Başkan Ahmet Aras, “101’inci yılda meydanlarda değil, evlerimizdeydik. Coşkumuzu, gururumuzu her şartta ve durumda yaşamaya devam edeceğiz” dedi.