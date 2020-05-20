20.05.2020 - 07:00 |
Görsel şölen
ATATÜK’ÜN Samsun’a ayak basarak Milli Mücadele’yi başlattığı 19 Mayıs 1919’un 101. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Bodrum’da adeta görsel şölen yaşandı.
ATATÜK’ÜN Samsun’a ayak basarak Milli Mücadele’yi başlattığı 19 Mayıs 1919’un 101. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Bodrum’da adeta görsel şölen yaşandı. Başkan Ahmet Aras, “101’inci yılda meydanlarda değil, evlerimizdeydik. Coşkumuzu, gururumuzu her şartta ve durumda yaşamaya devam edeceğiz” dedi.
İzmir'de kısıtlamaya uymayan 2 bin 333 kişiye cezaİzmir'de 4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira ceza kesildi.