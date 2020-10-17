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    17.10.2020 - 07:00 |

    Göz Göz, evinde golsüz geçmiyor

    Süper Lig’de yarın evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek Göztepe, yeni mabedi Gürsel Aksel Stadı’nda çıktığı 11 maçın 10’unda gol atmayı başardı.

    Göz Göz, evinde golsüz geçmiyor

    Süper Lig’de yarın evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek Göztepe, yeni mabedi Gürsel Aksel Stadı’nda çıktığı 11 maçın 10’unda gol atmayı başardı. Geçen sezon 26 Ocak 2020’de Beşiktaş’la oynanan maçla hizmete giren Gürsel Aksel Stadı’nda sadece Medipol Başakşehir’e karşı gol sevinci yaşamayan Göztepe, Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü (2), Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor karşılaşmalarında ağları havalandırdı. Öte yandan karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda tedavisi süren İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni’nin Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyeceği ifade edildi.

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