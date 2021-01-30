Göz Göz’de Esiti ve Diabate hazır

Süper Lig’de geçen hafta deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 kaybeden Göztepe, yarın deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, yeni transferler Anderson Esiti ve Fousseni Diabate’nin sahaya ilk 11’de çıkacağı bildirildi. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın orta sahada kart cezalısı Soner Aydoğdu’nun yerine Esiti’yi oynatacağı, sağ kanatta ise Tripic’i yedeğe çekip Diabate’ye şans vereceği öğrenildi. İki futbolcunun da idmanlarda eksiklerini kapattığı ve hazır duruma geldikleri vurgulandı.