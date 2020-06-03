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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz'de Sepil'den Soner hareketi
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    03.06.2020 - 07:00 | | Onur ATIŞ DHA

    Göz Göz'de Sepil'den Soner hareketi

    Süper Lig’de koronavirüs salgınının ardından çıkacağı ilk maçta lider Trabzonspor’u konuk edecek olan Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu’nun bonservisi için harekete geçti

    Göz Göz'de Sepil'den Soner hareketi


    Süper Lig’e verilen araya 12 Haziran’da start verecek olan Göztepe’de hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Sezon başında Medipol Başakşehir’den kiralanan deneyimli oyuncunun bonservisini almak için kolları sıvayan Sepil, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşmelere başladı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk’un yeniden takıma döndürmeyi düşündüğü Soner’i bırakmak istemeyen Sepil’in, arasının iyi olduğu Gümüşdağ ile pazarlıklara başladığı vurgulandı. Gümüşdağ’ın ise son kararı Okan Buruk’un vereceğini ve teknik ekibin raporunu beklediğini Göztepe yönetimine ilettiği kaydedildi. Lig bitiminde Başakşehir’e dönmesine kesin gözüyle bakılan Soner’in yeni sezonda İstanbul ekibinde forma şansı bulamaması halinde yeniden Göztepe’ye geleceği dile getirildi. Ege temsilcisinde bu sezon 22’si Süper Lig olmak üzere 24 resmi maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 7 asistlik performansıyla takımı sırtlayan isimlerin başında geldi. Sarı kırmızılıların, kalan 8 maçta daha görev alacak Soner’in gitmesi halinde alternatif oyuncuları şimdiden belirlediği ileri sürüldü.

    Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.
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