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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz'ün kalesine çifte aday
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    26.08.2020 - 07:00 |

    Göz Göz'ün kalesine çifte aday

    Transfer sezonunda şu ana kadar 4 oyuncuya imza attıran Göztepe, kaleci transferinde sona yaklaştı.

    Göz Göz'ün kalesine çifte aday

    Lig bitiminde 3 sezondur kalesini koruyan kaptan Beto ile yollarını ayıran, milli kaleci Sinan Bolat’la anlaşma sağlayamayan sarı kırmızılıların Boşnak file bekçisi Kenan Piric’le görüşmeleri sürerken, yönetim Macar kaleci Balazs Megyeri’yi de listesine aldı. Piric transferinde olası pürüz halinde Megyeri’yi alternatif olarak elde tutan kurmayların iki kaleciden birine imza attıracağı ifade edildi. Yunanistan’ın Atromitos takımında görev yapan 30 yaşındaki Balazs Megyeri, geçen sezon 26 resmi maçta oynadı. Kariyerine ülkesinin köklü takımlarından Ferencvaros’ta başlayan deneyimli eldiven 5 yıl Olympiakos’un kalesini korudu. Ardından Getafe ile La Liga tecrübesi yaşayan Megyeri, Almanya’da Greuther Fürth’e transfer oldu. Son 2 sezonunu Atromitos’ta geçiren Megyeri 1 defa Macaristan Milli Takımı’nda görev yaptı.

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