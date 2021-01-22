Göz kuruluğuna karşı Omega 3

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimi Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, yapılan araştırmalara göre Omega 3 alanlarda göz kuruluğu belirtilerinin azaldığına dikkat çekti.

Geribeyoğlu, “Omega 3 açısından zengin, somon, sardalya, hamsi, uskumru, levrek, tonbalığı gibi balıkların yanı sıra; balık ketentohumu, ceviz, ıspanak gibi besinlerin tüketimi de gözyaşı kalitesini artırıyor” dedi. Çevresel ve yapısal faktörlere bağlı olarak görülen göz kuruluğunu önlemek için yapılması gerekenler hakkında ipuçları veren Op. Dr. Geribeyoğlu, “Klimalı ortamlarda bulunan, bilgisayar başında çalışan veya uzun süre araç kullanan kişilerde görülebilen göz kuruluğu, batma, yanma ve yabancı cisim hissiyle kendini belli ediyor. Bu durumda ilaç tedavisinin yanı sıra, gözü koruyucu önlemler alınmalı” şeklinde konuştu.