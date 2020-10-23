Göztepe, Kasımpaşa virajında

Süper Lig’de geçen hafta Gürsel Aksel Stadı’nda zirve adaylarından Fenerbahçe’ye 3-2 kaybedip bu sezon ilk mağlubiyetini alan Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa’nın konuğu olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Burak Şeker’in yöneteceği maç, saat 20.00’de başlayacak. Konuk Göztepe’de tedavileri süren forvet Napoleoni, stoper Alpaslan ve orta saha Yalçın, İstanbul’da forma giyemeyecek.

‘Takımıma inanıyorum’

Teknik Direktör İlhan Palut, zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Fenerbahçe yenilgisini telafi edeceklerini belirten genç teknik adam, “Karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandık. Önemli eksiklerimiz var ancak görev verdiğimiz futbolcular ellerinden geleni yapacaktır. Ben takımıma inanıyorum. İzmir’e istediğimiz sonucu alarak döneceğiz” dedi.