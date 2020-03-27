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    HaberlerEge Haberleri Göztepe’de asistler Serdar ve Soner’den
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    27.03.2020 - 07:00 |

    Göztepe’de asistler Serdar ve Soner’den

    Sarı kırmızılılarda bu sezon geride kalan 26 maçta Soner Aydoğdu ve Serdar Gürler, yaptıkları asistlerle takıma büyük katkı sağladı. Göz Göz’de yönetim, iki ismi de takımda tutmak için çalışmalara başladı

    Göztepe’de asistler Serdar ve Soner’den

    Göztepe’de sezon başından bu yana takımın ilk 11’inin vazgeçilmezleri olan orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ve kanat oyuncusu Serdar Gürler, sarı kırmızılıların asist yükünü sırtladı. Sezon başında kadroya dahil olan Soner, görev aldığı 23 müsabakada 7 asist yapıp 3 gol attı. Orta sahanın kilit isimlerinden olan deneyimli oyuncu; Hes Kablo Kayserispor, BTC Turk Yeni Malatyaspor, Ankaragücü, Fraport Tav Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Çaykur Rizespor maçlarında gollerin pasını verdi. Soner, Kayserispor, Başakşehir ve Antalyaspor karşılaşmalarında ise gol sevinci yaşadı.

    Antrenmanlar iptal edildi

    Takımın en skorer oyuncusu olan Serdar da attığı 6 golün yanı sıra 5 asistle oynadı. Soner ve Serdar toplam 11 gol ve 12 asist yaparak takımın skor yükünü çekti. Yönetim iki oyuncuyu yeni sezonda da kadroda tutmak için çalışma başlatacak. Öte yandan Göztepe’de verilen süresiz arada dün gerçekleşmesi planlanan idman iptal edildi. Virüsün spor camiasına da sıçraması nedeniyle İzmir ekibinin çalışmaları evden sürdüreceği açıklandı.

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