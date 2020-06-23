BİST115.1900.00EURO7.730.31USD6.850.08ALTIN386.290.59
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Göztepe'de hava puslu
    ABONE OL
    23.06.2020 - 07:00 |

    Göztepe'de hava puslu

    Süper Lig’de koronavirüs arası sonrası Trabzonspor’un ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor’a da boyun eğen Göztepe, son 6 maçında 5. yenilgisini alarak kötü bir seriye imza attı.

    Göztepe'de hava puslu

    Süper Lig’de koronavirüs arası sonrası Trabzonspor’un ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor’a da boyun eğen Göztepe, son 6 maçında 5. yenilgisini alarak kötü bir seriye imza attı. Bu süreçte sadece erteleme maçında Gürsel Aksel Stadı’nda Çaykur Rizespor’u 2-0’lık skorla geçen sarı kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor’a 1-0, Medipol Başakşehir’e 3-0, Kasımpaşa’ya 2-0, Trabzonspor’a 3-1 ve Yeni Malatyaspor’a da 2-1 kaybetti. Olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kalan Göz Göz, Avrupa kupalarına katılma umudunu da mucizelere bıraktı. Göztepe söz konusu son 6 maçında yalnızca 4 gol atabildi. Atılan gollerin 2’si penaltıdan gelirken, takımın ofansif alanda etkisizliği gözlerden kaçmadı. Gidişatın farkında olduklarını belirten Teknik Direktör İlhan Palut, “Bu kötü duruma son vermek için gerekenleri yapacağız” dedi. Palut’un kalan maçlarda performansı hayal kırıklığı yaratan oyuncuları kızağa çekeceği ve daha çok forma için mücadele edecek genç isimleri sahaya süreceği ifade edildi. Yönetimin ise futbolculara ciddi uyarılarda bulunacağı vurgulandı. Göztepe bu hafta evinde Aytemiz Alanyaspor’la oynayacak.

    Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattıAnkara'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eğitim uçağı düştü pilotlar kurtuldu

    Eğitim uçağı düştü pilotlar kurtuldu

    Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

    Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

    Sokak ortasında park kavgası

    Sokak ortasında park kavgası

    İki yılda 58 doktora meslekten men cezası

    İki yılda 58 doktora meslekten men cezası

    Sıradaki Haber