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    HaberlerEge Haberleri Grand Temizel’e iki gurur birden
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    23.07.2020 - 00:02 |

    Grand Temizel’e iki gurur birden

    Grand Temizel’e iki gurur birden

    Ayvalık’ın ilk 5 yıldızlı otellerinden Grand Temizel, Kovid-19 kriterleri kapsamında istenen koşulları yerine getirip “Güvenli Turizm Sertifikası” almaya hak kazandı. Tesise ait plaj da bir kez daha Mavi Bayrak Ödülü’ne değer bulundu.

    “Yıllardır aldığımız Mavi Bayrak’a Güvenli Turizm Sertifikası’nı da eklenmiş olmaktan dolayı gururluyuz” diyen Genel Müdür Kadir Temizel, “Dünyanın en gözde plajlarından Sarımsaklı’da denize sıfır konumdaki 275 odalı tesisimiz; masmavi denizi, sapsarı kumsalı, eşsiz manzarası, amfitiyatrosu, aquaparkı ve mutfağıyla fark yaratıyor” dedi.

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