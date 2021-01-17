Güçbirliğinden hizmet doğuyor

Bravo gençler



CHP Kuşadası Gençlik Kolları üyeleri, ‘Kan bağışı hayat kurtarır, sen de umut ol’ sloganıyla bir kampanya düzenledi. CHP’li gençler, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’ndaki TIR’da bağışta bulundu. Gençlik Kolları Başkanı Simge Mıkıroğlu, “Bağışlanan her damla kan, Türkiye’nin farklı yerlerindeki insanlar için yaşama umudunu simgeliyor” diye konuştu.



Gıda işletmeleri sıkı denetimde



Kuşadası Belediyesi’nin gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, ilçe genelinde paket servisine geçen işyerlerinde hijyen ve ruhsat denetimi yaptı. Öncelikle işletmelerin soğuk hava depoları ile imalat bölümlerine bakıldı. Hijyen kurallarına ve mevzuata uymayan işletme sahiplerine uyarılarda bulunuldu, çalışanların kurallara uyumaları istendi.



KUŞADASI Belediyesi ile Aydın Büyükşehir’in işbirliğinde yürütülen alt ve üstyapı çalışmaları tam puan aldı. Kuşadası’nın uzun yıllar çözüm bekleyen altyapı sorunları bir bir giderildi. Türkmen Mahallesi, Balıkçılar Meydanı ve Kemal Arıkan Caddesi’nin ardından turistik çarşılarda, Barlar Sokağı’nda ve İkiçeşmelik Mahallesi’nde yenileme çalışmaları başlatıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun desteğini esirgemediğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimiz, 2021 turizm sezonunu yenilenmiş bir şekilde karşılayacak” ifadesini kullandı. Projelerden memnun olduklarını belirten vatandaşlardan Yıldırım Güneş, “Kuşadası 30 yıldır almadığı hizmeti bu dönemde almaya başladı” dedi. Otel işletmeciliği yapan Erhan Özsular da, “Değişimi büyük bir hayranlıkla izliyoruz. Kentimizin her köşesinde çalışma var” diye konuştu.



Pırıl pırıl bir Kuşadası



Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, toplum sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü dezenfeksiyon ve hijyen mesaisinin yanında 2020 yılı boyunca rutin çöp ve ambalaj atığı toplama çalışmalarını da aksatmadan yerine getirdi. 7 gün 24 saat esasına göre 3 vardiya halinde çalışan ekipler, 2020 yılı boyunca kent genelinde 65 bin ton 373 bin kilogram evsel atık ile 3 ton 60 bin kilogram ambalaj atığı topladı, depolama alanına götürdü.