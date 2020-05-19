Gücümüzü gençlerden alıyoruz

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıldönümünü, “Esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, aziz milletimizin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımıdır” sözleriyle kutladı. Samsun’da yakılan istiklal meşalesinin sönmeden bugüne geldiğini dile getiren Çankırı, “Atatürk, milletimiz için çok önemli bugünü gençlerimize armağan ederek onlara ne kadar çok güvendiğini göstermiştir. Türk gençliği de omuzlarındaki bu ağır sorumluluğun bilinci ile Ata’sından aldığı bu mirasa ilelebet sahip çıkacak ve onu koruyacaktır” diye konuştu.

İyi bir gelecek için

AK Parti hükümetleri olarak her dönemde hedeflerinin, ülkenin en büyük zenginliği ve güç kaynağı olan gençleri, çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla yetiştirip geleceğe en iyi şekil de hazırlamak olduğunu sözlerine ekleyen Çankırı, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Vatan uğruna aziz canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.