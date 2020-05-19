BİST101.9832.22EURO7.50-0.07USD6.87-0.09ALTIN383.15-0.99
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Gücümüzü gençlerden alıyoruz
    ABONE OL
    19.05.2020 - 07:00 |

    Gücümüzü gençlerden alıyoruz

    AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıldönümünü, “Esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, aziz milletimizin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımıdır” sözleriyle kutladı.

    Gücümüzü gençlerden alıyoruz

    AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıldönümünü, “Esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, aziz milletimizin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımıdır” sözleriyle kutladı. Samsun’da yakılan istiklal meşalesinin sönmeden bugüne geldiğini dile getiren Çankırı, “Atatürk, milletimiz için çok önemli bugünü gençlerimize armağan ederek onlara ne kadar çok güvendiğini göstermiştir. Türk gençliği de omuzlarındaki bu ağır sorumluluğun bilinci ile Ata’sından aldığı bu mirasa ilelebet sahip çıkacak ve onu koruyacaktır” diye konuştu.

    İyi bir gelecek için

    AK Parti hükümetleri olarak her dönemde hedeflerinin, ülkenin en büyük zenginliği ve güç kaynağı olan gençleri, çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla yetiştirip geleceğe en iyi şekil de hazırlamak olduğunu sözlerine ekleyen Çankırı, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Vatan uğruna aziz canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

    İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu bulduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.
    daha fazla video için
    Sulama kanalından balık kurtarma operasyonuKonya’nın Beyşehir ilçesinde aktığı sulama kanalında mahsur kalan damızlık sazan balıkları gerçekleştirilen çalışmayla kurtarılarak ait olduğu göl sularına tekrar bırakıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti

    Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    'Bir güneş doğacağına emindim'

    'Bir güneş doğacağına emindim'

    Sıradaki Haber