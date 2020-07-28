Günbatımında konser

KOVİD-19 sürecinde kentin farklı noktalarında verdikleri konserlerle vatandaşlara moral veren Kuşadası Belediye Bandosu üyelerinin akordeon, akustik gitar gibi farklı enstrümanlar ve geniş bir repertuarla müzik yapacağı ‘Kuşadası Kent Orkestrası’ kuruldu. Kadir Güz’ün şefliğini yaptığı orkestra, ilk konserini Kadınlar Denizi Sahili’nde günbatımı esnasında verdi. Konsere, vatandaşlar yoğun şekilde ilgi gösterdi.