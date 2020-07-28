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    HaberlerEge Haberleri Günbatımında konser
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    28.07.2020 - 07:00 |

    Günbatımında konser

    KOVİD-19 sürecinde kentin farklı noktalarında verdikleri konserlerle vatandaşlara moral veren Kuşadası Belediye Bandosu üyelerinin akordeon, akustik gitar gibi farklı enstrümanlar ve geniş bir repertuarla müzik yapacağı ‘Kuşadası Kent Orkestrası’ kuruldu.

    Günbatımında konser

    KOVİD-19 sürecinde kentin farklı noktalarında verdikleri konserlerle vatandaşlara moral veren Kuşadası Belediye Bandosu üyelerinin akordeon, akustik gitar gibi farklı enstrümanlar ve geniş bir repertuarla müzik yapacağı ‘Kuşadası Kent Orkestrası’ kuruldu. Kadir Güz’ün şefliğini yaptığı orkestra, ilk konserini Kadınlar Denizi Sahili’nde günbatımı esnasında verdi. Konsere, vatandaşlar yoğun şekilde ilgi gösterdi.

    Kayseri'de otomobil su kanalına düştüKayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
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