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    HaberlerEge Haberleri Günde 1000 maske!
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    28.04.2020 - 07:00 |

    Günde 1000 maske!

    Balıkesir Burhaniye Belediyesi’nin desteğiyle ev hanımı gönüllü terziler, maske dikerek bölgenin ihtiyacını karşılamaya başladı.

    Günde 1000 maske!

    Balıkesir Burhaniye Belediyesi’nin desteğiyle ev hanımı gönüllü terziler, maske dikerek bölgenin ihtiyacını karşılamaya başladı. Belediye bu sistemle günde 1000 adet maske üretiyor. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Hedefimiz günde 2 bin maske üretmek. Halk sağlığını önemsiyoruz” dedi. Malzemelerinin tümü belediye tarafından karşılanan maskeler, gönüllü ev hanımları tarafından evlerde dikiliyor ve vatandaşlara ulaştırılıyor. Maskeler, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Belediye, maskeleri ihtiyaç sahiplerine ve dışarı çıkamayanların adreslerine de ulaştırıyor. Başkan Deveciler, halk sağlığını önemsediklerini belirtti, “Bu süreçte vatandaşımızı mağdur etmemek için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
    Belediye, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım paketlerini dağıtmaya da devam ediyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda paketi dağıtımı sürüyor.

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