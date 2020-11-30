‘Günde beş mandalina’

Bağışıklığı artırıcı etkisiyle bilinen C vitamini deposu mandalinanın tüketimi pandemiyle birlikte daha da arttı. İzmir’den tüm Türkiye’nin ağzını tatlandıran satsuma cinsi mandalinaya yurtdışı pazardan da yoğun talep geldiğini anlatan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, günde en az 5 tane tüketilmesini önerdi.

Bir aylık dönemde yüzde 12’lik artışla 110 milyon dolar döviz geliri elde edildiğini, 2020 yılı için ise 400 milyon dolar ihracat hedeflendiğini belirten Uçak, şöyle konuştu:

‘Yüzde 50 artış’

“Çekirdeksiz İzmir mandalinası; kalitesi, aroması ve lezzetiyle, yurt içinde ve yurt dışında tutulan bir ürün. Yiyenin bir daha yiyesi geliyor. Diğer illerdeki turunçgillerin tamamı dış piyasaya sunulurken İzmir’deki mandalinanın yüzde 60’ını iç piyasada tüketiyoruz. Kalanı ihraç ediliyor. İhracatta yüzde 12’lik bir artış var. Sadece Ege Bölgesi’nde ise yüzde 50 arttı. Türk üreticileri ve ihracatçıları bu durumdan memnun. Emeklerinin karşılığını alıyorlar. Sabahın erken saatlerinde bahçelerde hasat telaşı başlıyor. İşletmelerde, paketleme tesislerinde ise hummalı bir çalışma var.”

Uçak, başta Rusya olmak üzere Irak, İran ve Suriye’nin ciddi anlamda Satsuma mandalinasına talep geldiğini sözlerine ekledi.