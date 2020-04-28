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    HaberlerEge Haberleri Günlük çalışanlara yardım eli uzandı
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    28.04.2020 - 07:00 |

    Günlük çalışanlara yardım eli uzandı

    Koronavirüs salgınına karşı ilçede her türlü önlemi alan Bayraklı Belediyesi, geçimini günlük kazançla sağlayan karton ve plastik toplayıcıları ile geliri olmayan, işlerini kaybeden vatandaşları unutmadı.

    Günlük çalışanlara yardım eli uzandı

    Koronavirüs salgınına karşı ilçede her türlü önlemi alan Bayraklı Belediyesi, geçimini günlük kazançla sağlayan karton ve plastik toplayıcıları ile geliri olmayan, işlerini kaybeden vatandaşları unutmadı. Sokak sokak gezerek, ihtiyaç sahiplerine ulaşan belediye ekipleri, çocuklara çikolata paketi, ailelere de erzak kolisi dağıtıyor.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.
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    Tilkiyi elleriyle besliyorlarAdıyaman'da, acıkınca mermer ocağına gelen tilki, şantiye çalışanları tarafından besleniyor.
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