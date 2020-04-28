Günlük çalışanlara yardım eli uzandı

Koronavirüs salgınına karşı ilçede her türlü önlemi alan Bayraklı Belediyesi, geçimini günlük kazançla sağlayan karton ve plastik toplayıcıları ile geliri olmayan, işlerini kaybeden vatandaşları unutmadı. Sokak sokak gezerek, ihtiyaç sahiplerine ulaşan belediye ekipleri, çocuklara çikolata paketi, ailelere de erzak kolisi dağıtıyor.