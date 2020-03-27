Gürbüz’den videolu ‘evde kal’ mesajı

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, koronavirüs konusunda bir video mesaj yayınladı. Belediyenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda Gürbüz, salgına karşı alınacak tedbirlere ve dayanışmanın önemine dikkat çekti, “Zor günler geçtikten sonra bize kalacak en önemli şey dayanışma olacak” dedi.