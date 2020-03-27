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    HaberlerEge Haberleri Gürbüz’den videolu ‘evde kal’ mesajı
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    27.03.2020 - 07:00 |

    Gürbüz’den videolu ‘evde kal’ mesajı

    Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, koronavirüs konusunda bir video mesaj yayınladı.

    Gürbüz’den videolu ‘evde kal’ mesajı

    Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, koronavirüs konusunda bir video mesaj yayınladı. Belediyenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda Gürbüz, salgına karşı alınacak tedbirlere ve dayanışmanın önemine dikkat çekti, “Zor günler geçtikten sonra bize kalacak en önemli şey dayanışma olacak” dedi.

    KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.
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    Eva Mendes piyano müziği eşliğinde cam sildiABD'li oyuncu Eva Mendes, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 46 yaşındaki oyuncu, beş yaşındaki kızı piyano çalarken "Çocuk aktiviteleri için ipucu verin" dedi.
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