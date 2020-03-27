27.03.2020 - 07:00 |
Gürbüz’den videolu ‘evde kal’ mesajı
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, koronavirüs konusunda bir video mesaj yayınladı.
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, koronavirüs konusunda bir video mesaj yayınladı. Belediyenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda Gürbüz, salgına karşı alınacak tedbirlere ve dayanışmanın önemine dikkat çekti, “Zor günler geçtikten sonra bize kalacak en önemli şey dayanışma olacak” dedi.
KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.