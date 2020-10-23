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23.10.2020 - 07:00 |

Güven tazeleyen başkanlara ziyaret

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, güven tazeleyerek yeniden seçilen AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ve yönetimini ziyaret etti, yeni dönemde başarılar diledi.

Güven tazeleyen başkanlara ziyaret

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, güven tazeleyerek yeniden seçilen AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ve yönetimini ziyaret etti, yeni dönemde başarılar diledi. Cumhur İttifakı’nın önemine vurgu yapan Başkan Çerçi, birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını söyledi. Öte yandan belediye, hizmet binasına girişlerde HES kodu uygulamasına başladı.

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