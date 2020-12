Güvenle kalabilirsiniz

30 Ekim depreminin vurduğu İzmir Bayraklı’daki oteller, felaketi hasarsız atlattı. Bayraklı bölgesindeki otellerin güvenli şekilde hizmet vermeye devam ettiğini belirten ETİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Four Points by Sheraton Genel Müdürü Bülent Süzer, “Tüm tesisler yeni deprem yönetmeliğine göre inşa edildi. Örnek olarak bizim otelimizin bulunduğu binanın temel çalışması iki yıl sürdü. AFAD ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri bölge otellerinde konaklıyor” dedi. Kendilerine canlarını emanet eden misafirleri için her türlü önlemi aldıklarını sözlerine ekleyen Süzer, “Gerek deprem gerekse yangın veya sel gibi doğal afetlere karşı hazırlıklıyız. Üç ayda bir Acil Eylem Planı tatbikatları gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.