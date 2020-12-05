BİST1.3310.00EURO9.470.32USD7.810.55ALTIN461.200.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Güvenle kalabilirsiniz
    ABONE OL
    05.12.2020 - 07:00 |

    Güvenle kalabilirsiniz

    30 Ekim depreminin vurduğu İzmir Bayraklı’daki oteller, felaketi hasarsız atlattı.

    Güvenle kalabilirsiniz

    30 Ekim depreminin vurduğu İzmir Bayraklı’daki oteller, felaketi hasarsız atlattı. Bayraklı bölgesindeki otellerin güvenli şekilde hizmet vermeye devam ettiğini belirten ETİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Four Points by Sheraton Genel Müdürü Bülent Süzer, “Tüm tesisler yeni deprem yönetmeliğine göre inşa edildi. Örnek olarak bizim otelimizin bulunduğu binanın temel çalışması iki yıl sürdü. AFAD ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri bölge otellerinde konaklıyor” dedi. Kendilerine canlarını emanet eden misafirleri için her türlü önlemi aldıklarını sözlerine ekleyen Süzer, “Gerek deprem gerekse yangın veya sel gibi doğal afetlere karşı hazırlıklıyız. Üç ayda bir Acil Eylem Planı tatbikatları gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yasağa yolda yakalandılar

    Yasağa yolda yakalandılar

    SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

    SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

    Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

    Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

    Çataklı’dan teröristlere: Bütün kış boyunca ensenizde olacağız

    Çataklı’dan teröristlere: Bütün kış boyunca ensenizde olacağız

    Sıradaki Haber