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    22.09.2020 - 07:00 |

    Güvenli ve konforlu

    Wyndham Grand İzmir Özdilek’in bünyesinde yer alan SPA merkezi Qualitasspa İzmir Agamemnon Thermal&Wellness Center, İzmir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 12 aylık dönemlerde yapılan bağımsız kontroller sonucunda gösterdiği mikrobiyolojik uygunluk nedeniyle 2016 yılından bu yana Temiz Havuz Sertifikası’yla hizmet veriyor.

    Güvenli ve konforlu

    Wyndham Grand İzmir Özdilek’in bünyesinde yer alan SPA merkezi Qualitasspa İzmir Agamemnon Thermal&Wellness Center, İzmir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 12 aylık dönemlerde yapılan bağımsız kontroller sonucunda gösterdiği mikrobiyolojik uygunluk nedeniyle 2016 yılından bu yana Temiz Havuz Sertifikası’yla hizmet veriyor. SPA Müdürü İsmail Zengil, “Otelimizde konaklayan, merkeze üye olan veya günlük hizmet alan misafirlerimizin sağlığı ve güvenliği bizler için çok önemli” dedi.

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