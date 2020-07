Güzel günler çok yakın

Antalya yolculuğu öncesi gazetemizi ziyaret eden Başkan Büyükkarcı, Play Off mücadelelerini, takımın son durumunu, hazırlıkları ve kulübün gündemini değerlendirdi. Büyükkarcı, "Taraftarlarımız bize inanıyor, güveniyor. Onları üzmeyerek büyük emekler verdiğimiz futbol takımımızı bir üst lige taşıyacağız" diye konuştu.

- Play Off’taki şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aslında Play Off'dan geçtiğimiz yıl çıkmalıydık. Büyük şanssızlık yaşadık. Direkten dönen şutlarımız, kaçan penaltı gibi futbolun içinde olan şanssızlıklar peşimizi bırakmadı. Öte yandan camianın, taraftarın kısacası Karşıyaka'ya bağlı hiç kimsenin geçtiğimiz sezon Play Off oynamaya dair ümidi yokken, takımımız üstün başarı gösterip Play Off'a kalmıştı. Oyuncularımıza, teknik kadromuza ve taraftarımıza güveniyorum. Bu sezonki performansımız ile şu anki konumumuzu hak ettiğimizi düşünüyorum. Hedeflediğimiz yere de ulaştık. Salgın sürecinin en yoğun olduğu dönemde de çok şükür takımımızı büyük ölçüde koruduk, kolladık. Şimdi geride kaldı son 180 dakika. Son söz Karşıyaka'nın evlatlarının. Biz yönetim olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Taraftarımız bir an olsun aklından takımını çıkarmıyor ve desteğini esirgemiyor. Yönetim olarak bazı konularda yalnız bırakılmaya çalışılsak da, taraftarımızın gücünü arkamızda hissetmek bize büyük destek veriyor. Şu anda taraftarımız, yönetimimiz ve futbolcularımız baş başayız. Bu tablodan kendine mesaj çıkarmak isteyen kim varsa buyursun çıkarsın. Futboldan biraz anlayan hiçbir Karşıyakalı, "Karşıyaka Play Off'lardan çıkamaz" diyemez. Futbolla ilişkisi olan herkes bizim performansımızı, gücümüzü, isteğimizi biliyor. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Biz çok büyük yokluklardan bu konuma geldik. Bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz.

- Hazırlıklarınız nasıl gidiyor, genel hava nasıl?

Başta teknik heyetimiz ve futbolcularımız, ardından yönetimimiz ve camia son olarak da Karşıyaka taraftarı zafere ulaşacağına sonuna kadar inanıyor. Takımın havası yerinde. Futbolcularımız kendinden emin. Şans yanımızda olsun. Konsantrasyonumuz üst düzeyde. Soner Hocamız kendinden emin. Teknik kapasitemizi rahatlıkla kanıtlayacağız. Pandemi döneminde büyük ölçüde kaybımız olduğu söylenemez. Takımımızı diri tutmak için elimizden geleni yaptık. Şimdi de Play Off'ların kazananı olmak için kendimizi şartladık. Antalya'nın nemine kadar kendimizi hazır hissediyoruz.

- Takımda eksik oyuncu var mı?

Herhangi bir eksiğimiz yok. Tam kadro şampiyonluğa hazır. Tek eksik şampiyonluk. Kafamızı karıştıracak, bulandıracak hiçbir şey yok. Ne önümüzdeki kongre sürecini düşünüyoruz, ne de başka bir şeyi. Tek hedefimiz, odağımız Play Off'larda başarı elde etmek ve zafere ulaşmak. Geldiğimiz günden bu yana sadece futbolda 9 dosya kapattık ve -39 puandan kurtulduk. Fiziksel ve bireysel olarak bir eksiğimiz yok. Belediye Derincespor engelini aşıp daha sonra pazar günü son 90 dakikaya çıkıp kupayı İzmir’e taraftarımıza getirmek istiyoruz. Artık güzel günler çok yakında. Bizim inancımız tam.

‘Tek yürek olduk’

Her şeyimiz tamam, taraftarımız eksik. Onları arkamıza alarak Play Off karşılaşmasına çıkmayı çok isterdik. Ancak içinde bulunduğumuz dönem, bunu olası kılmıyor. Onların desteğini gönlümüzde hissederek sahada olacağız. Karşıyaka taraftarına yakışan mücadeleyi sahada yansıtacağız. Futbolcularıma ve teknik ekibime sonsuz güveniyorum.