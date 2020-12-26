'Güzel günlere geri döneceğiz'

TFF 1. Lig temsilcilerinden Akhisarspor’da Teknik Direktör Cem Kavçak’ın takımdan ayrılmasının ardından göreve getirilen Mesut Dilsöz, açıklamalarda bulundu. Akhisarspor ile anlaşma sürecine değinen Dilsöz, Akhisarspor gibi bir camiadan davet almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Akhisarlı yöneticilerle kısa süre içerisinde anlaşmaya vardıklarını belirten Dilsöz, “Cem Kavçak Hoca’nın takımdan ayrıldığını duymuştum. Yöneticilerimiz de bana bir görüşme davetinde bulundular. Tabi Akhisaspor gibi ülke futbolunun önde gelen bir kulübü ile görüşmek bile heyecan vericiydi. Kısa bir toplantının ardından anlaşmaya vardık. Burada olmaktan dolayı son derece mutluyum” ifadelerini kullandı. Birçok kulüpte olduğu gibi Akhisarspor’da da mali sıkıntıların olduğunu söyleyen Dilsöz, “Buradaki maddi sıkıntıların da bilincindeydik. Bu krizleri aşacağımızı düşündüğüm için teklifi kabul ettim. Öte yandan diğer kulüplere nazaran daha az borcumuz var. Çok çalışarak kısa sürede tüm sıkıntıları aşmayı istiyoruz” dedi.

‘Her takımı yenebiliriz’

Akhisar’da çok yetenekli ve çalışkan oyuncuların olduğunu söyleyen Dilsöz, genç oyuncuların da süre alacağını ifade etti. Transfer yasağına da değinen tecrübeli teknik adam, “Yasağın kalkması için yöneticilerimiz çok çabalıyor. Biz de planlarımızı şimdilik kısa vadede yapıyoruz. Transfer yasağı kalkarsa ne olacak, kalmazsa ne olacak zaman içerisinde göreceğiz. Kalan maçlardan en çok puanı nasıl toplarız diye düşünüyoruz. Bu oyuncu grubumuzla tüm takımları yenebilecek güce sahibiz” şeklinde konuştu. Akhisarspor’un ülke futboluna ciddi katkıları olduğunu da sözlerine ekleyen Dilsöz, “Bu camia ülke futbolunun son 5-6 senesine damga vurmuş bir camiadır. Elde ettiği zaferlerle adından sıkça söz ettirmiştir. Biz de tüm zorluklara rağmen yeniden kulübü ayağa kaldıracağız” diye konuştu.