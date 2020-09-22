Güzel Sanatlar Parkı meydana dönüşüyor

Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı’da Suat Taşer Tiyatrosu’nun yan tarafında yer alan Güzel Sanatlar Parkı’nı, meydan olarak düzenleyecek. Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından projesi yapılan park, halkın daha kolay ve etkin kullanımına uygun bir hale getirilecek. 90 gün içinde tamamlanması planlanan projenin, ilçedeki meydan eksikliğini de gidermesi hedefleniyor.

Tören, kutlama gibi faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği, performans alanı olarak da kullanılabilecek meydan, açık hava sineması, dans gösteri merkezi ve etkinlik alanları olarak da zenginleştirilecek. Başkan Cemil Tugay, “Özellikle pandemiyle beraber vatandaşın açık havaya ve alanlara olan ihtiyacı arttı. Biz de projemizi salgın koşullarını da göz önünde bulundurarak hazırladık. Amacımız, böyle geniş ve merkezi bir alanı, halkın daha çok ve verimli şekilde kullanacağı bir hale getirmek. Meydanda halkımızın oturacağı alanları da sosyal mesafe kurallarına göre ayarlamaya çalıştık” dedi.