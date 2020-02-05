Güzelbahçe’ye Ecevit parkı

Güzelbahçe Belediyesi’nin şubat ayı olağan meclisinde Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit’in anısına ilçede bir parka isimlerinin verilmesi için önerge sunuldu. Proje hakkında bilgi veren Başkan Mustafa İnce, “Bülent ve Rahşan Ecevit çiftini Kahramandere Mahallesi’nde yaptığımız en büyük parklarımızdan birinde isimlerini yaşatacağız. Bu park kendilerine çok yakışacaktır. Sanatsal bir çalışma olması için bürokratlarımıza talimatı verdik” dedi. AK Parti ve İYİ Parti’den meclis üyeleri de önergeyi desteklediklerini, Rahşan ve Bülent Ecevit Parkına Güzelbahçe’de yer vermenin kendilerini mutlu edeceğini belirtti. Önerge CHP, AK Parti ve İYİ Parti’nin oy birliğiyle kabul edildi.