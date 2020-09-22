Güzellikleri hayran bırakıyor

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti, Balçova’da koruma altına alınan Çakalburnu Lagünü ve Denizli’nin Beyağaç ilçesindeki Kartal Gölü ve çevresindeki 1300 yıllık anıt karaçamların bulunduğu orman görsel şölen sunuyor. Alexandria Troas Antik Kenti’nin 2 bin yıllık iç limanı, zamanla denizle bağlantısı kesilince göle dönüştü. Doğa koşullarına bağlı olarak kalp şeklini aldı. İçindeki tuzlu su da yılın belli dönemlerinde pembe renge dönüşünce ortaya kalpli pembe göl çıktı. Bugünlerde yeniden pembeleşmeye başlayan kalp göl, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Doğal stüdyo

Çakalburnu Lagünü’nde bulunan pembe beyaz flamingolar ve farklı kuş türleri de, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Gelin ve damatların yanı sıra sosyal medya için ürün tanıtımı yapanlar da fotoğrafçılarla birlikte lagünü doğal bir stüdyo ortamı olarak kullanmaya başladı. İzmir’de fotoğrafçılık yapan ve lagünde sık sık çekim yaptığını söyleyen Cengiz Rüzgar, “Sazlık alanlar olması ve maviyle yeşilin bir arada olması bizim karelerimize iyi görseller sağlıyor” dedi.

En yaşlı orman

Denizli’de doğal koruma altındaki Kartal Gölü ve çevresindeki 1300 yıllık anıt karaçam ormanı ise, Tabiatı Koruma Alanı olarak nadir bitki örtüsüyle dikkati çekiyor. Doğal güzelliğin bozulmadan korunmasının sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması için koruma altına alınan, Türkiye’nin en yaşlı karaçam ormanının bulunduğu 1903 rakımlı Kartal Gölü ve çevresindeki 1500 hektar alan görsel şölen yaşatıyor.