‘Hak ettiğimiz yere geliyoruz’

Balıkesir’in Bandırma, Savaştepe, Bigadiç, İvrindi ve Sındırgı ilçelerinde teknik incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçede uyumlu bir şekilde, bereketli işler yaptıklarını söyledi. Cumartesi günü Bandırma’da, Pazar günü ise Savaştepe, Bigadiç, İvrindi ve Sındırgı ilçelerinde incelemelerde bulunan Yılmaz, “Değerli projeler üretmeye çalışıyoruz. Tecrübe kolay bir şey değil, zaman ve para gerektiriyor. Bizler de ilçelerimizi dolaşarak hem görüyoruz hem de tecrübelerden faydalanarak en az masrafla bunları diğer ilçelerimizde de hayata geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

Büyükşehir, devlet, yerel yönetimler ve milletvekilleriyle birlikte hareket etmenin işleri hızlandırdığını kaydeden Yucül Yılmaz, “Balıkesirimizi en iyi şekilde yönetmeye, hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz. Bütün meclis üyelerine ve belediye başkanlarına teşekkür ediyorum” dedi.