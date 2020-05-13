BİST99.6160.00EURO7.590.02USD6.99-0.01ALTIN383.14-0.75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Hak ettiğimiz yere geliyoruz’
    ABONE OL
    13.05.2020 - 07:00 |

    ‘Hak ettiğimiz yere geliyoruz’

    Balıkesir’in Bandırma, Savaştepe, Bigadiç, İvrindi ve Sındırgı ilçelerinde teknik incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçede uyumlu bir şekilde, bereketli işler yaptıklarını söyledi.

    ‘Hak ettiğimiz yere geliyoruz’

    Balıkesir’in Bandırma, Savaştepe, Bigadiç, İvrindi ve Sındırgı ilçelerinde teknik incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçede uyumlu bir şekilde, bereketli işler yaptıklarını söyledi. Cumartesi günü Bandırma’da, Pazar günü ise Savaştepe, Bigadiç, İvrindi ve Sındırgı ilçelerinde incelemelerde bulunan Yılmaz, “Değerli projeler üretmeye çalışıyoruz. Tecrübe kolay bir şey değil, zaman ve para gerektiriyor. Bizler de ilçelerimizi dolaşarak hem görüyoruz hem de tecrübelerden faydalanarak en az masrafla bunları diğer ilçelerimizde de hayata geçirmeye çalışıyoruz” dedi.
    Büyükşehir, devlet, yerel yönetimler ve milletvekilleriyle birlikte hareket etmenin işleri hızlandırdığını kaydeden Yucül Yılmaz, “Balıkesirimizi en iyi şekilde yönetmeye, hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz. Bütün meclis üyelerine ve belediye başkanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

    Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlarAmasya Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
    daha fazla video için
    Burcu Esmersoy: Benimki oyun oynarken önünden geçmişimdirCorona virüs nedeniyle evinde karantinada olan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Son zamanlarda eğlenceli videolarıyla dikkat çeken sunucu, bunlara bir yenisini daha ekledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sıcaklar bunaltacak güneşte kalmayın!

    Sıcaklar bunaltacak güneşte kalmayın!

    SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

    SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

    5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

    5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

    Çocukların ruh sağlığına dikkat!

    Çocukların ruh sağlığına dikkat!

    Sıradaki Haber