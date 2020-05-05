HAL DE ‘VARIM’ DEDİ!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Hali esnafı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurttaşlara destek olmak için domates, patates, soğan ve fasulye gibi ürünlerin bulunduğu kolileri ailelere gönderiyor. Başkan Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan Biz Varız kampanyasına esnaf sebze meyve paketleriyle destek oluyor. “Halin kapısını açtık soframızı paylaştık” sloganıyla bir araya gelen 155 kişilik hal esnafı her hafta 700 aile için soğan, patates, domates, salatalık, elma, limon gibi 18 kalemden oluşan 22 kilogramlık paketler hazırlıyor. Paketler Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri tarafından destek olunması gereken ailelere ulaştırılıyor.

Kampanyaya destek veren Sebze Meyve Hali Dernek Başkanı Orhan Doğan, salgın sürecinden geçildiğini kaydetti, “Bu mübarek Ramazan ayında ihtiyacı olan ailelere sebze ve meyve yardımı yapmak için tüm hal esnafımız gereken katkıyı yapıyor” dedi. Dernek Başkan Yardımcısı Şuayip Akbaş da, gönüllü olarak yapılan yardımların artması gerektiğini vurguladı.