Halk hem sevindi hem endişelendi

Ege’de sağanak ve fırtına yerini kar yağışına bıraktı. Manisa kent merkezinde, Soma, Demirci ve Turgutlu’da kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine dört yıl sonra kar düştü. Manisalılar kısıtlama dinlemedi, evlerinin önünde kar topu oynamaya çıktı. Denizli’de kar hayatı olumsuz hayatı etkiledi. Kenti Antalya ve Muğla’ya bağlayan karayolunun Cankurtaran mevkisinde ulaşım zorlaştı. Büyükşehir, Çivril, Bekilli, Bozkurt, Honaz, Çardak, Buldan, Çameli, Acıpayam, Tavas, Serinhisar ve Kale ilçelerinin yüksek kesimlerindeki mahallelerde mücadele çalışması yürüttü. Ayrıca, Baklan ve Tavas’ta kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 caminin minarelerinin külahları yıkıldı. Muğla’da kar yağışı, önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Pek çok güzergahta araçlar mahsur kaldı. Büyükşehir ekipleri, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürüttü. Uzun yıllar kar yağmayan Menteşe’de bazı ilçe sakinleri, doyasıya kar topu oynadı. Uşak’ta da belediye, valilik ve karayolları ekipleri, kent genelinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları başlattı. İzmir-Ankara karayolunda zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi.

İzmir alarmda!

Hava sıcaklıklarının hızla düşmesinin ardından İzmir’in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köy yollarını açık tutmak için yoğun bir çalışma temposuna girdi. Kar yağışının başlamasıyla birlikte alarma geçen Büyükşehir ekipleri, kentin bazı noktalarında kapanan yolları tuz serim ve kar küreme araçlarıyla açtı. İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının özellikle kıyı kesimleri hariç iç bölgeleri ve yüksek kesimlerinde don olayının beklendiğini vurguladı. İzmir’in yeni bir yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği bildirildi.

Ödemiş seferber oldu

Ödemiş Belediyesi, bölge genelinde etkili olan kuvvetli yağış ve şiddetli rüzgâr nedeniyle alarma geçti. Ova kesimlerde yağmurun etkisiyle yaşanan su baskını ve taşkınlara müdahale edildi, Bozdağ’da yoğun kar yağışı sonrası yolların açık tutulması için çalışma başlatıldı. Başkan Mehmet Eriş, “Tüm imkanlarımızla sahadayız. Bölgemizde etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgarın olumsuz durumlar ortaya çıkarmaması ve hemşerilerimizin mağdur olmamaları adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

Büyükşehir’i arayın

Aydın’ın birçok ilçesinde şiddetli kar yağışı görüldü. Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda sorun yaşanmaması için ekiplerini hazırda bekletti. Yollarda buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yürütüldü. Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların her türlü ihtiyaçları için Büyükşehir Belediyesi’nin “Hızlı Çözüm Merkezi” olan 444 40 09 numaralı hattını arayabileceklerini ifade etti.