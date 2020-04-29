29.04.2020 - 07:00 |
Halk sağlığı için dezenfekte tüneli
Menderes Belediyesi tarafından imalatı yapılan dezenfeksiyon tünelleri ilçe genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalara yerleştirildi.
Menderes Belediyesi tarafından imalatı yapılan dezenfeksiyon tünelleri ilçe genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalara yerleştirildi. Halk sağlığı için gereken tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Bütün gücümüzle koronavirüse karşı savaş açtık. Tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın sağlığı için seferber ettik” dedi.
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.