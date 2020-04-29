Halk sağlığı için dezenfekte tüneli

Menderes Belediyesi tarafından imalatı yapılan dezenfeksiyon tünelleri ilçe genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalara yerleştirildi. Halk sağlığı için gereken tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Bütün gücümüzle koronavirüse karşı savaş açtık. Tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın sağlığı için seferber ettik” dedi.