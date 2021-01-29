‘Halkımızın can ve mal güvenliği önemli’

Salihli Belediyesi, asansörlerde insan güvenliğinin sağlanması ve yıllık periyodik kontrolünün yapılması konularına dikkat çekmek amacıyla asansör firma temsilcileri ve bina yönetimi firma temsilcilerine yönelik toplantı düzenledi. Asansörlerin bakım, kontrol ve hizmetten men edilme (mühürleme) konularında katılımcılara bilgiler verildi. Başkan Zeki Kayda, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği önceliğimiz” dedi.