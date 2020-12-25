‘Harita, maviye dönsün!’

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ilçede vakaların en üst seviyeye çıktığı zaman ile günümüz vaka haritasını paylaşıp düşüşe dikkat çekti. Buca’nın ‘çok yüksek riskli bölge’ konumundan ‘orta riskli bölge’ konumuna geldiğini ifade eden Kılıç, “Haydi Buca! Maske, mesafe ve hijyen kurallarına her zamankinden daha sıkı uyalım. Tüm kentimizi maviye boyayalım” dedi. Kılıç, kent genelinde pazaryerleri, iş yerleri, hizmet binası gibi vatandaşların yoğunluk gösterdiği yerlerde koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasından taviz vermediklerini ifade etti.