BİST1.4260.00EURO9.240.05USD7.580.36ALTIN458.590.27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Harita, maviye dönsün!’
    ABONE OL
    25.12.2020 - 07:00 |

    ‘Harita, maviye dönsün!’

    Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ilçede vakaların en üst seviyeye çıktığı zaman ile günümüz vaka haritasını paylaşıp düşüşe dikkat çekti.

    ‘Harita, maviye dönsün!’

    Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ilçede vakaların en üst seviyeye çıktığı zaman ile günümüz vaka haritasını paylaşıp düşüşe dikkat çekti. Buca’nın ‘çok yüksek riskli bölge’ konumundan ‘orta riskli bölge’ konumuna geldiğini ifade eden Kılıç, “Haydi Buca! Maske, mesafe ve hijyen kurallarına her zamankinden daha sıkı uyalım. Tüm kentimizi maviye boyayalım” dedi. Kılıç, kent genelinde pazaryerleri, iş yerleri, hizmet binası gibi vatandaşların yoğunluk gösterdiği yerlerde koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasından taviz vermediklerini ifade etti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Açık lise sınavları ne zaman 2020? Açık lise sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak?

    Açık lise sınavları ne zaman 2020? Açık lise sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak?

    6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

    6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

    Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

    Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

    AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?Bugün AÖF sınav sonuçları 2020 açıklanır mı? Güz Dönemi online uygulama sınavları

    AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?Bugün AÖF sınav sonuçları 2020 açıklanır mı? Güz Dönemi online uygulama sınavları

    Sıradaki Haber