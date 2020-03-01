Harvena yenilendi

Türkiye’de sadece Korudağ Zeytin Çiftliği’nde bulunan Protoreattore teknolojisi ile hazırlanan üretim hattında ortalama 40 dakikadan 70 saniyeye inen yoğurma süresi, zeytinin ısıya maruz kalarak alkol ester oluşturmasına engel oluyor.

Her ay yükselen grafiğiyle artan talepleri karşılayan ürün tadımları, sunumları ve satışının yapıldığı Alsancak mağazası Özlem Sarnıç’a emanet. 2019 hasadını eylül ve ekim ayları arasında tamamladıklarını belirten Sarnıç, “12. Naturel Sızma Zeytinyağı yarışmasında Premium Kalite Ödülü kazanan Harvena bu yıl kendini yeniledi. Kendi derecesinin çok üzerine çıktı. Harvena ve Edra, besin değerleri ile dünya standartlarının üzerinde olan ürünlerdir. Harvena 650, Edra 550 polifenol içermesiyle ilaç olarak değerlendiriliyor” dedi.