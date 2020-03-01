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    HaberlerEge Haberleri Harvena yenilendi
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    01.03.2020 - 00:03 |

    Harvena yenilendi

    İzmir Alsancak İtalyan Sokağı’nda açtıkları mağaza ile markalaşma sürecini sürdüren Korudağ Zeytin Çiftliği, kurdukları zeytinyağı üretim tesisi ile yetiştirme ve üretim aşamalarını tamamlayıp ürünlerini kendi markaları ile piyasaya sunmaya devam ediyor.

    Harvena yenilendi

    Türkiye’de sadece Korudağ Zeytin Çiftliği’nde bulunan Protoreattore teknolojisi ile hazırlanan üretim hattında ortalama 40 dakikadan 70 saniyeye inen yoğurma süresi, zeytinin ısıya maruz kalarak alkol ester oluşturmasına engel oluyor.

    Her ay yükselen grafiğiyle artan talepleri karşılayan ürün tadımları, sunumları ve satışının yapıldığı Alsancak mağazası Özlem Sarnıç’a emanet. 2019 hasadını eylül ve ekim ayları arasında tamamladıklarını belirten Sarnıç, “12. Naturel Sızma Zeytinyağı yarışmasında Premium Kalite Ödülü kazanan Harvena bu yıl kendini yeniledi. Kendi derecesinin çok üzerine çıktı. Harvena ve Edra, besin değerleri ile dünya standartlarının üzerinde olan ürünlerdir. Harvena 650, Edra 550 polifenol içermesiyle ilaç olarak değerlendiriliyor” dedi.

    Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.
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