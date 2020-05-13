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    13.05.2020 - 07:00 |

    Hasat sürecek

    Kiraz hasadını başlattıklarını belirten Büyükşehir Başkanı Soyer, “Aynısını erikte, çilekte, şeftalide de yapacağız” dedi

    Hasat sürecek

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgın sonrası başlattığı ‘Başkanın Günlüğü’ dizisindeki paylaşımında gönüllü gençlerle Kemalpaşa’da katıldığı kiraz hasadına atıfta bulundu, hasadın farklı ürünlerle genişleyeceğini belirtti. Soyer, twitter’da Başkanın Günlüğü’nde “Kirazın dalında kalmaması için gönüllülerle hasadı başlattık. Aynı uygulamayı erikte, çilekte, şeftalide de yapacağız” vurgusunu yaptı.
    Soyer, şu noktaların altını çizdi: “Gençliğe olan inancımı, toprağa, üreticiye olan sevgi bağımı bir kez daha tazeledim. Güneş daha doğarken yüzlerce genç, bayrama gider gibi Kültürpark’ta toplandı. Gençliğin neşesini, enerjisini Kemalpaşa’daki kiraz bahçelerine taşıdılar. Kirazın dalında kalmaması için gönüllülerle hasadı başlattık.”

    Askıda fatura

    “Askıda fatura” uygulaması için başvurular alınmaya başlandı. egedesonsoz.com’un haberine göre, ekonomik zorluk yaşayan aboneler, ödeyemedikleri su faturalarını sisteme kaydedebiliyor. Yardıma ihtiyaç duyanlar, www.bizizmir.com’da ödeyemedikleri İZSU faturalarını sisteme kaydedebiliyor. Destek olmak isteyenler, aynı sistem üzerinden askıya çıkan faturalardan dilediğini seçerek ödeme yapabilecek. Askıda fatura uygulamasına şu linkten ulaşılabiliyor: https://www.bizizmir.com/askidafatura

    Halkın Bakkalı Gültepe’de

    Büyükşehir’in Kemeraltı Çarşısı’nda hizmete sunduğu Halkın Bakkalı’nın ikinci şubesi Konak’ın Gültepe semtinde açıldı. Başkan Tunç Soyer, “Üreticinin ürettiğini en kısa yoldan, en ucuz şekilde ve aracısız olarak tüketiciye ulaştırıyoruz” dedi. Açılış töreninde kurdeleyi Başkan Soyer ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur kesti. İki başkan, daha sonra alışveriş yaptı. Kınık Yayakent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de halka taze soğan ve sarımsak dağıttı.

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