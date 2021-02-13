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    HaberlerEge Haberleri Hasret kaldığı denizlere döndü
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    13.02.2021 - 07:00 |

    Hasret kaldığı denizlere döndü

    Bodrum’da kaptanlık yapan 57 yaşındaki Öznur Aydost, uzun süre çektiği diz ağrılarından protez cerrahisiyle kurtuldu.

    Hasret kaldığı denizlere döndü

    Bodrum’da kaptanlık yapan 57 yaşındaki Öznur Aydost, uzun süre çektiği diz ağrılarından protez cerrahisiyle kurtuldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi’ne şiddetli ağrıları ve yürümede zorluk çekmesi üzerine başvuran Aydost, başarılı bir operasyonla uzak kaldığı denizlere geri döndü. Aydost, “Bu kadar hızlı şekilde sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum. Ameliyattan sonra yürümeye başladım” dedi. Ortopedi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çağdaş Biçen de, “Tamamen harap olmuş kıkırdaklar alınıyor ve yerine implantlar yerleştiriliyoruz” diye konuştu.

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