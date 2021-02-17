Hasta yakınlarına online okul

Bakım kolaylaşacak

Hasta yakını eğitimlerinin hasta tedavisinde en önemli basamak olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, “Alzheimer, sadece unutkanlıktan ibaret değil. Kişilerde hırçınlık, sinirlilik ve saldırganlığa da yol açıyor Tüm bunlar ise hastalar kadar hasta yakınlarını da etkiliyor. Hasta yakınlarının hastalık ve evreleri hakkında bilgi düzeyleri artıkça problemlerle baş edebilmeleri de kolaylaşıyor. Biz de pandemi sürecinde sosyal kısıtlamalar nedeniyle bakım konusunda daha büyük zorluklar çeken hasta yakınlarını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için ücretsiz olarak hasta okulu düzenlemeye karar verdik” dedi.