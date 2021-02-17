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    17.02.2021 - 00:04 |

    Hasta yakınlarına online okul

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Nöroloji Kliniği, ücretsiz online hasta okulu düzenliyor. ‘Alzheimer ve Ben’ konusuyla başlayacak eğitimler, 19 Şubat Cuma günü saat 12.00’de Zoom programı üzerinden gerçekleşecek.

    Hasta yakınlarına online okul

    Bakım kolaylaşacak

    Hasta yakını eğitimlerinin hasta tedavisinde en önemli basamak olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, “Alzheimer, sadece unutkanlıktan ibaret değil. Kişilerde hırçınlık, sinirlilik ve saldırganlığa da yol açıyor Tüm bunlar ise hastalar kadar hasta yakınlarını da etkiliyor. Hasta yakınlarının hastalık ve evreleri hakkında bilgi düzeyleri artıkça problemlerle baş edebilmeleri de kolaylaşıyor. Biz de pandemi sürecinde sosyal kısıtlamalar nedeniyle bakım konusunda daha büyük zorluklar çeken hasta yakınlarını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için ücretsiz olarak hasta okulu düzenlemeye karar verdik” dedi.

     

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