01.05.2020 - 00:03 |
Hastalarına, plazma bağışıyla umut olacak
Yeni tip koronavirüse yakalanıp tedavisi başarıyla sonuçlanan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali, diğer hastalara ümit olmak için “immün plazma” bağışçısı oldu.
Tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatan Tali, salgın başlayınca önlem alıp iki servisi kapattıklarını, acil servis ve yoğun bakımı ise izole ederek virüse yakalanan hastalara hizmet verdiklerini belirtti.
Tali, hastalığı atlatan herkese uygun koşulları taşımaları halinde plazma bağışı yapmalarını önerdi, “Ben de bir bağışçıyım artık. Önümüzdeki hafta 14 günlük bağış sürem doluyor, ben de plazma bağışında bulunacağım. İlgili kaydımı da yaptırdım. Bizim yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarımızın tedavilerine bir ümit olmak, bir ışık olmak için bu hastalığı atlatan herkesin bu bağışı yapmalarını canı gönülden diliyorum” dedi. l BURAK AKAY AA
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Suriye'yi konuştu